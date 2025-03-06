Треть жителей Краснодара увеличили траты на шопинг в 2025 году

За последние два месяца 16% жителей Краснодара превысил запланированный бюджет на офлайн и онлайн-покупки. При этом почти половина горожан стали откладывать конкретную сумму на шопинг, говорится в исследовании Группы «Ренессанс страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основными категориями покупок стали техника (19%), товары для хобби (12%) и материалы для ремонта (11%). Согласно опросу, проведенному аналитиками, краснодарцы чаще всего защищают дорогостоящие приобретения бережным отношением (38%) и страховым полисом (8%).

В 2025 году горожане активнее занялись планированием бюджета. Около 45% опрошенных начали откладывать определенную сумму на покупки. Особенно финансово грамотным оказалось старшее поколение — 74% людей в возрасте 46-50 лет заранее распределяют средства на все необходимое. В противоположность им, 67% молодежи от 18 до 25 лет не считают важным контролировать расходы.

Ежемесячный бюджет на шопинг у каждого пятого краснодарца составляет 10-20 тыс. руб (22%). Каждый второй участник опроса (43%) признался, что за несколько последних месяцев его траты на покупки превысили 50 тыс. руб.

Более половины опрошенных (54%) считают, что их дорогие приобретения нуждаются в защите. Помимо бережного отношения, 8% применяют защитные чехлы или используют специальные места хранения. Еще 8% краснодарцев оформляют страховые полисы на ценные покупки.

«По данным Группы Ренессанс страхование, самыми частыми причинами обращений по страховым полисам становятся трещины экрана и прочие механические повреждения гаджетов — это более 40% всех обращений, дефекты производителя (55%). В пятерку самых частых причин повреждений также вошли заливы жидкостью или утопления техники в воде (4%) и повреждения из-за перепада напряжения»,— комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

В исследовании приняли участие 1,3 тыс. респондентов старше 18 лет из российских городов-миллионников. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в феврале 2025 года.

Нурий Бзасежев