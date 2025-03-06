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В Северском районе отремонтируют более 2 км теплосетей в 2025 году

Власти Краснодарского края планируют капитально отремонтировать более 2,3 км теплосетей по ул. Свердлова в Ильском городском поселении Северского района. Модернизация объекта улучшит качество услуг для более 200 местных жителей, сообщается в Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты намерены восстановить рабочие характеристики трубопровода. На эти цели предусмотрено более 37,7 млн руб.

Сейчас ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

ВКраснодарском крае за три года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 29 объектов теплоснабжения.

Нурий Бзасежев

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