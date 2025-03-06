Следствие хочет ужесточить меру пресечения супруге экс-главы Сочи

Следствие ходатайствовало перед Мещанским судом Москвы о переводе Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

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По ее словам, фигурантку Копайгородскую этапируют в суд для рассмотрения вопроса об ужесточении меры пресечения. Основанием следствие называет якобы оказанное ею давление на свидетеля.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре его арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. В ноябре под домашний арест отправили и его супругу, проходящую обвиняемой по тому же делу.

В октябре 2024 года суд наложил арест на имущество членов семьи Копайгородского и связанных с ним лиц. В декабре в отношении экс-мэра возбудили новое уголовное дело. По данным следствия, в ноябре 2023 года он через супругу получил 43 млн руб. в качестве взятки, сопряженной с вымогательством.

9 января суд продлил домашний арест Янине Копайгородской до 17 февраля. Защита обжаловала это решение, но 12 февраля суд увеличил срок ограничения свободы до 17 мая. Сторона защиты намерена подать апелляцию.

Вячеслав Рыжков