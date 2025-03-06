В Ростове два исторических дома включили в список памятников архитектуры

Два исторических дома в центре Ростова-на-Дону получили статус объектов культурного наследия (ОКН), что защищает их от сноса и требует соблюдения определенных условий при реставрации. Постановления об этом опубликованы на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Первый дом, расположенный на Пушкинской улице, 132/59, известен как Доходный дом Хаи Шлемовны Гринштейн. Это трехэтажное здание, построенное в 1897-1898 годах, где ранее жил и работал городской архитектор Григорий Николаевич Васильев. Сейчас в нем находятся магазины, аптека и ресторан.

Второй объект — Доходный дом Анны Федоровны Чуриной на Темерницкой улице, 27. Построенный в 1914 году, он имеет три этажа и коммунальные квартиры. Оба дома внесены в реестр памятников архитектуры после нескольких лет статуса выявленных объектов культурного наследия.

Охранный статус не позволяет сносить эти здания, а их реставрация должна проводиться с учетом уникальных элементов. В охранной зоне запрещено строительство, за исключением случаев, необходимых для сохранения памятников.

Тат Гаспарян