В Татарстане построят детский сад на 260 мест по нацпроекту

В Зеленодольском районе Татарстана по национальному проекту «Семья» построят детский сад на 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Двухэтажное здание площадью 3 тыс. кв. м будет расположено в поселке Октябрьский. В детском саду планируется разместить физкультурный и музыкальный залы, групповые комнаты, медицинский кабинет, процедурную, пищеблок и прачечную.

Госконтракт на постройку уже заключен с генподрядной организацией.

Дарья Сайфиева