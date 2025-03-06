У жителя Ростовской области изъяли 28 тысяч литров нелегального спирта

В Ростовской области задержали мужчину, занимавшегося незаконным производством и сбытом алкоголя. В ходе обыска у него нашли более 28 тыс. литров спирта, свыше 7 тыс. литров спиртосодержащей продукции, 130 тыс. единиц пустой тары и около 1832 бутылок, а также акцизные марки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие возбудило дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 4 млн руб. или лишения свободы на срок до 5 лет.

Тат Гаспарян