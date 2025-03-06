Жилинспекция Татарстана составила рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов
Жилинспекция Татарстана, проанализировав данные, выявила, что владельцы специальных счетов зачастую игнорируют обязанность публиковать информацию о состоянии фондов, взносах и остатках в системе ГИС ЖКХ. На основании этих данных был составлен рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.
Жилинспекция Татарстана составила рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Согласно требованиям, данные за месяц должны вноситься в систему не позднее 11 рабочих дней после отчетной даты (например, сведения за январь — до 18 февраля). Однако большинство управляющих компаний (УК) и товариществ собственников недвижимости (ТСН) пренебрегают этим правилом.
Антирейтинг по неразмещению сведений возглавили казанские управляющие организации:
- ООО «УК «Актачы-К»»;
- ООО «УК «Солнечный город»»;
- ООО «УК «СЕРВИС ИНДУСТРИЯ»»;
- ТСЖ «Серебряный каскад»;
- ТСН «Дворик»;
- ТСН «Наш дом»;
- ТСН «ТРИО».
Эти организации управляют десятками тысяч квадратных метров жилья, взимая 8,47 руб. в месяц с квадратного метра.
«За годы накапливаются миллионы рублей. Должны накапливаться. Но часто эти средства искушают собственников спецсчетов, и деньги тратятся не по назначению: оплата ЖКУ, услуги юристов и прочее», — говорится в сообщении пресс-службы.
Инспекция проводит профилактические мероприятия и, при необходимости, обращается в суд для обеспечения публикации информации и компенсации ущерба владельцам. За несоблюдение законодательных требований предусмотрена административная ответственность по ст. 13.19.2 КоАП РФ в виде штрафа.