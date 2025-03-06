Жилинспекция Татарстана, проанализировав данные, выявила, что владельцы специальных счетов зачастую игнорируют обязанность публиковать информацию о состоянии фондов, взносах и остатках в системе ГИС ЖКХ. На основании этих данных был составлен рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилинспекция Татарстана составила рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жилинспекция Татарстана составила рейтинг недобросовестных владельцев спецсчетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно требованиям, данные за месяц должны вноситься в систему не позднее 11 рабочих дней после отчетной даты (например, сведения за январь — до 18 февраля). Однако большинство управляющих компаний (УК) и товариществ собственников недвижимости (ТСН) пренебрегают этим правилом.

Антирейтинг по неразмещению сведений возглавили казанские управляющие организации:

ООО «УК «Актачы-К»»;

ООО «УК «Солнечный город»»;

ООО «УК «СЕРВИС ИНДУСТРИЯ»»;

ТСЖ «Серебряный каскад»;

ТСН «Дворик»;

ТСН «Наш дом»;

ТСН «ТРИО».

Эти организации управляют десятками тысяч квадратных метров жилья, взимая 8,47 руб. в месяц с квадратного метра.

«За годы накапливаются миллионы рублей. Должны накапливаться. Но часто эти средства искушают собственников спецсчетов, и деньги тратятся не по назначению: оплата ЖКУ, услуги юристов и прочее», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инспекция проводит профилактические мероприятия и, при необходимости, обращается в суд для обеспечения публикации информации и компенсации ущерба владельцам. За несоблюдение законодательных требований предусмотрена административная ответственность по ст. 13.19.2 КоАП РФ в виде штрафа.

Артём Дергунов