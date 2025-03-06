На долю санаториев в Сочи в 2024 году пришлось 8% турпотока

В 2024 году санаторно-курортные учреждения Сочи, специализирующиеся на лечении и реабилитации, приняли 702,8 тыс. человек. Это составило 8,7% от общего турпотока, который по итогам года достиг 8 млн отдыхающих, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Зимой в городе работают 51 здравница, включая санатории и пансионаты. Из них 22 были основаны более 69 лет назад. В 2024 году в Сочи открылись два новых санатория – детский «Жемчужина» и «Ревиталь Парк». Реконструкция ведется на 12 бывших санаторных объектах, пять из которых – «Известия», «Волна», «Медвежий угол», «Белые ночи» и «Морская гавань» – сохранят медицинский профиль, отмечают в мэрии.

В администрации также отметили, что развитие санаторного комплекса зависит от выделения земельных участков. В связи с этим в городе прорабатываются инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территориях с необходимой инфраструктурой.

Вячеслав Рыжков