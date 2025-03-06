Почти 50% новых проектов жилья в 2024 году пришлись на юг петербургской агломерации

За 2024 год девелоперы вывели в продажу около 1,3 млн кв. м жилья на юге петербургской агломерации. Это почти половина от всего нового предложения в городе за 12 месяцев. При этом, как сообщили в пресс-службе консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), почти 65% новых проектов и очередей (830 тыс. кв. м) пришлось на внешнюю сторону КАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В частности, активно шло пополнение предложения в локациях "Пулковское-Волхонское", "Московско-Колпинское" и Колпино в границах города, а также в областных локациях — Новоселье, Новосаратовка, Новосергиевка. Максимальный объем нового предложения в южной части внешней стороны КАД поступил в продажу в жилых комплексах компаний Setl Group, Самолет, КВС, Euroinvest Development, Группа Аквилон, ГК "Едино", ФСК»,— рассказала директор консалтингового центра Ольга Трошева.

При этом, по словам госпожи Трошевой, в ближайшее время освоение данных локаций продолжится. Как отмечают аналитики, активному развитию «юга» способствуют более доступные цены. Так, по данным «Петербургской Недвижимости», по итогам минувшего февраля средняя цена предложения класса «масс-маркет» в спальных районах на юге города составила 276,5 тыс. руб. за квадратный метр. При этом в проектах за КАД на юге Петербурга стоимость одного кв. м составляет 193 тыс. рублей. На данный момент разница в стоимости между внешней и внутренней стороной КАД оценивается в 43%.

Как отметила госпожа Трошева, это наглядно сказывается на спросе: на «южные» проекты за КАД по итогам 2024-го приходится практически треть сделок по всей петербургской агломерации. Годом ранее этот показатель равнялся 25%, пять лет назад — 13%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург опустился на третье место в рейтинге городов по объему строительства жилья.

Дарья Астанина