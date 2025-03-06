Медучреждения Кубани приняли более 8,5 тысяч сотрудников в 2024 году

Медицинские учреждения Краснодарского края в 2024 году приняли на работу более 8,5 тыс. новых сотрудников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подготовкой специалистов для сферы здравоохранения на Кубани занимаются десять колледжей. Сейчас в учреждениях обучаются свыше 9 тыс. студентов по шести направлениям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, лабораторная диагностика, фармация и ортопедическая стоматология.

По словам Евгения Филиппова, главным образовательным центром для подготовки медицинских кадров региона остается Кубанский государственный медуниверситет.

«На сегодняшний день в учебном заведении, в рамках договоров о целевом обучении по программам специалитета, обучается 1923 студента, а по программам ординатуры — 334 студента»,— отметил министр здравоохранения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году для больниц и поликлиник Краснодарского края планируется приобрести 1,8 тыс. единиц оборудования, что обеспечит населению доступ к современным методам диагностики и лечения.

Нурий Бзасежев