Кубанскому бизнесу доначислили на 10% больше налогов

Объем доначисленных налогов предприятиям Краснодарского края в 2024 году увеличился на 10% по сравнению с 2023-м, достигнув 6,5 млрд руб. Об этом пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС. Годом ранее этот показатель составлял 5,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным «Известий», в целом по стране за 10 месяцев 2024 года было проведено 3,3 тыс. выездных проверок, по итогам которых доначислено порядка 229 млрд руб. Эти суммы предстоит выплатить компаниям, уличенным в нарушениях при уплате налогов.

Кроме того, налоговая служба за этот же период провела 40 млн камеральных проверок, по результатам которых предъявила бизнесу требования на 80 млрд руб. В общей сложности с начала 2024 года ФНС доначислила компаниям 309 млрд руб.

Вячеслав Рыжков