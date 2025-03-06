В Зеленодольске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали ранее судимого мужчину, который во время избиения сожительницы сломал ей ребра. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске росгвардейцы задержали рецидивиста, сломавшего ребра сожительнице

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ В Зеленодольске росгвардейцы задержали рецидивиста, сломавшего ребра сожительнице

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

О происшествии сообщил сын потерпевшей, который получил от нее звонок с сообщением о нападении.

Инцидент произошел в комнатах одного из общежитий. В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес женщине множественные удары руками и ногами. Поводом для конфликта стали ревность к их общему знакомому и требование денег на спиртное. Пострадавшая, также имеющая судимости, была госпитализирована с закрытым переломом ребер.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Артём Дергунов