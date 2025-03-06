В Кургане возбуждено дело после гибели школьника во время пожара

Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК ПФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, ночью 6 марта загорелся частный дом на двух хозяев в переулке Шатровский в Кургане. Многодетная семья в одной из квартир проснулась от звука пожарного извещателя. Родители и двое детей успели выбраться через окно. Третьего ребенка обнаружили мертвым сотрудники МЧС России при тушении пожала. Жильцы второй квартиры успели выбежать на улицу. Площадь возгорания составила 140 кв. м. В ликвидации участвовали 17 специалистов и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Прокурор Кургана Сергей Снежков по поручению прокурора области Владислава Московских даст оценку полноте мер по обеспечению безопасных условий проживания несовершеннолетних, принимаемых органами системы профилактики. А также проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ход и расследование уголовного дела также контролирует прокуратура.