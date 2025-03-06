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На расширение северного обхода Ростова направят 4,5 млрд рублей до 2027 года

Правительство Ростовской области планирует провести реконструкцию автодороги северного обхода Ростова, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2027 года. В настоящее время власти определяются с подрядчиком работ, которые обойдутся в 4,5 млрд руб. Финансирование идет из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Подрядчику предстоит реконструировать северный обход до параметров автодороги I технической категории с четырьмя полосами движения от транспортной развязки на аэропорт «Платов» до автодороги г. Ростов-на-Дону - г. Новошахтинск на участках между транспортными развязками в районе п. Щепкин и п.Темерницкий общей протяженностью 8,45 км», - уточняется в сообщении.

Северный обход Ростова входит в состав Ростовского транспортного кольца, он связывает федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-280 «Новороссия».

Сергей Иванов

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