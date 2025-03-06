Приставы Кубани задержали более 260 разыскиваемых лиц в 2024 году

Судебные приставы Краснодарского края в 2024 году выявили и передали правоохранительным органам 261 человека, находившегося в розыске за совершение преступлений различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди задержанных оказались 142 гражданина, разыскиваемых за преступления небольшой тяжести, 78 — средней тяжести, 40 — за тяжкие преступления и один — за особо тяжкое преступление.

Все фигуранты были обнаружены сотрудниками по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) регионального Главного управления ФССП России при выполнении своих служебных обязанностей: во время досмотра посетителей судов, обеспечения безопасности исполнительных действий и осуществления принудительных приводов.

Анна Гречко