Белгородским вузам рекомендовали перейти на очное обучение
Оперштаб Белгородской области на вчерашнем заседании принял решение рекомендовать вузам перейти на очное обучение — с соблюдением мер по безопасности студентов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Один из ведущих белгородских вузов — НИУ БелГУ
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Данное решение направляем и учредителю [белгородских вузов] — Министерству науки Российской Федерации»,— добавил глава региона.
С начала спецоперации в вузах Белгородской области периодически вводится дистанционное или смешанное обучение. Впервые о таком решении оперштаб региона сообщил в октябре 2022 года. Впоследствии вузам рекомендовали самостоятельно отказываться от очного формата занятий в связи с обострениями оперативной обстановки. Например, после 30 декабря 2023 года, когда из-за ракетного удара по центру Белгорода погибли 25 человек, еще 109 пострадали.
С 2023 года выпускники белгородских школ могут получать аттестат без сдачи ОГЭ или ЕГЭ, а по текущей успеваемости. 26 февраля губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщил, что тот подписал соответствующий приказ на 2025 год.