Почти 4 млн кв. метров недвижимости могут возвести в регионах из-за проекта ВСМ

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург позволит возвести в субъектах РФ 3,9 млн кв. метров недвижимости. Такой прогноз в интервью ТАСС дал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Петербургский чиновник заявил, что такой объем строительства может быть достигнут за счет появления новых точек притяжения в регионах. Господин Поляков добавил, что ВСМ отразится и на развитии промышленности. Среднегодовая потребность в строительной технике составит более 12 тыс. единиц. Заводам поступят заказы на 500 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЖД инвестируют в строительство ж/д магистрали Москва — Петербург 46 млрд рублей.

Татьяна Титаева