5 марта на дорогах Казани в шести ДТП пострадали шесть человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зафиксировали шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Во всех авариях был совершен наезд на пешеходов. Пешеход пострадал после наезда одного автомобиля на припаркованный автомобиль. Один человек попал под машину на нерегулируемом переходе, еще один — при движении автомобиля задним ходом. В двух случаях пострадавшие переходили дорогу на красный свет или в неположенном месте. Еще один инцидент произошел на парковке у гипермаркета, где водитель не выбрал безопасную скорость.

Всего за сутки поступило 164 сообщения о ДТП, 29 из которых — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трое — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено четыре человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов