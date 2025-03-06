В Воронежской области из-за ночной атаки БПЛА пострадало строение

Ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Никто не пострадал. Предварительно, в результате падения дрона было повреждено строение.

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась»,— рассказал господин Гусев.

По данным Минобороны РФ, больше беспилотников над страной за прошедшую ночь не сбивали.

В последний раз БПЛА атаковали Воронежскую область ночью 4 марта. Тогда над регионом ликвидировали три аппарата. Обошлось без последствий.

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Алина Морозова