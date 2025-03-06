В Усть-Лабинском районе разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении

Полиция Усть-Лабинского района разыскивает мужчину 55-65 лет, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по району.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району Фото: пресс-служба ОМВД России по Усть-Лабинскому району

По данным правоохранителей, рост подозреваемого составляет 170-175 см. Телосложение мужчины среднее.

Полиция обращается к гражданам с просьбой содействовать в установлении личности и местонахождения этого человека.

Анна Гречко