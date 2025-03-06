На Кубани 6 марта прогнозируют потепление до +14 градусов
В юго-восточных предгорных районах Кубани днем 6 марта синоптики прогнозируют потепление до +14 градусов. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.
Фото: Маргарита Синкевич
На Азовском побережье воздух прогреется до +10 градусов. В горах термометры покажут днем до +1. На Черноморском побережье дневная температура достигнет +12 градусов.
В Краснодаре воздух днем прогреется до +11 градусов. Скорость ветра составит до 12 м/c с порывами до 20 м/с.