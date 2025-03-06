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На Кубани 6 марта прогнозируют потепление до +14 градусов

В юго-восточных предгорных районах Кубани днем 6 марта синоптики прогнозируют потепление до +14 градусов. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

На Азовском побережье воздух прогреется до +10 градусов. В горах термометры покажут днем до +1. На Черноморском побережье дневная температура достигнет +12 градусов.

В Краснодаре воздух днем прогреется до +11 градусов. Скорость ветра составит до 12 м/c с порывами до 20 м/с.

Анна Гречко

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