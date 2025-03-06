Прокуратура завела дела на главу воронежского «Райводснаба» за стоки в Толучеевке

Прокуратура Калачеевского района Воронежской области возбудила восемь административных дел в отношении директора местного муниципального предприятия «Районное водоснабжение». Причиной послужили результаты совместной с министерством природных ресурсов и экологии Воронежской области проверки, которая обнаружила сброс неочищенных сточных вод в реку Толучеевка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что предприятие допускало многочисленные нарушения при эксплуатации очистных сооружений. Так, у него не было разрешения на использование водных объектов для сброса сточных вод, не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду, превышались нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Теперь руководителю муниципального предприятия придется ответить за пользование водным объектом с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ, штраф — до 30 тыс. руб.), несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий (ст. 8.1 КоАП РФ, штраф — до 5 тыс. руб.), несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ, штраф — до 40 тыс. руб.), сокрытие или искажение экологической информации (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ, штраф — до 30 тыс. руб.), нарушение правил водопользования (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, штраф — до 20 тыс. руб.), нарушение правил эксплуатации водоохранных сооружений (ст. 8.15 КоАП РФ, штраф — до 40 тыс. руб.), невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.41 КоАП РФ, штраф — до 6 тыс. руб.), невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по представлению сведений для актуализации учетных сведений (ст. 8.46 КоАП РФ, штраф — до 20 тыс. руб.).

Дела направлены для рассмотрения по существу в министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В начале февраля ведомство отреагировало на видеообращение жителей села Заброды Калачеевского района о гибели бобров на участке реки Толучеевка, опубликованное региональным отделением «Народного фронта». По мнению граждан, причина гибели животных в канализационных стоках, загрязняющих реку. Тогда «Райводснабу» выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

По данным Rusprofile.ru, муниципальное предприятие «Райводснаб» было зарегистрировано в Калачеевском районе Воронежской области в 2006 году для распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 606,7 тыс. руб. Директором является Михаил Концедалов. Права учредителя осуществляет администрация Калачеевского района. В 2023 году выручка составила 60 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

На этой неделе сообщалось, что с муниципального «Лебедянского водоканала» взыщут 16,5 млн за ущерб Дону в Липецкой области.

Юрий Голубь