«Водоканал» подал иск к «Нэфис Косметикс» на 8,3 млн рублей

Казанский «Водоканал» обратился в Арбитражный суд с иском к «Нэфис Косметикс» на сумму более 8,3 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск к химическому комбинату был подан в декабре 2024 года. В пресс-службе «Водоканала» «Ъ Волга-Урал» рассказали, что исковые требования к «Нэфис Косметикс» появились после того, как ответчик не внес плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов с 1 октября 2023 года по 29 октября 2024 года и с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Уточняется, что было оказано негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. В пресс-службе «Нэфис Косметикс» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Компании заключили абонентский договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в 2004 году. Согласно документу, «Водоканал» обязан систематически проверять качество стоков путем отбора проб из контрольного колодца абонента. Проверки могут производиться в любое время в присутствии представителей обеих сторон.

Это не первый раз, когда муниципальное предприятие судится с «Нэфис Косметикс». Иски к химическому комбинату были поданы в 2021 году на 4,4 млн руб., в 2020 — на 26,2 млн и 3,6 млн руб., в 2019 — на 5,7 млн руб. Все они были удовлетворены полностью или частично. «Водоканал» также судился с «Нэфис Косметикс» и в 2017 году. Тогда сумма иска составляла 36,6 млн руб., в удовлетворении исковых требований было отказано.

«Нэфис Косметикс» с уставным капиталом более 63 млн руб. занимается производством мыла, а также моющих, чистящих и полирующих средств. В 2023 году выручка организации составила 22 млрд руб., а прибыль — 1,2 млрд руб.

Диана Соловьёва