В Татарстане выделят 311 млн рублей на ремонт 11 сельских домов культуры

В Татарстане выделят 311 млн руб. на капитальный ремонт 11 сельских домов культуры в различных муниципальных районах республики. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.

Самые крупные суммы предусмотрены на ремонт Качелинского сельского дома культуры в Арском районе — 55,8 млн руб. и Алабердинского дома культуры в Тетюшском районе — 46,9 млн руб. На ремонт Староибрайкинского дома культуры в Аксубаевском районе выделено 30,9 млн руб., Корноуховского в Кайбицком районе — 29,8 млн руб., Ямбулатского в Тюлячинском районе — 29,6 млн руб.

Далее в порядке убывания стоимости работ следуют: Туйметкинский дом культуры в Черемшанском районе (27,6 млн руб.), Челнинский в Камско-Устьинском районе (23,5 млн руб.), Чувашско-Бродский в Алькеевском районе (18,3 млн руб.), районный дом культуры в Тюлячах (17,8 млн руб.), Новомичанский в Сабинском районе (17,7 млн руб.) и Туркашский в Кукморском районе (13,1 млн руб.).

Работы в зависимости от объекта включают общестроительные и монтажные мероприятия, установку инженерно-технического оборудования, приобретение мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Все работы планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов