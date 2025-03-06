Фестиваль «АРТ-ВЕСНА», вечер джаза и женский стендап

Казанцев ждут мероприятия в честь Международного женского дня: цикл мероприятий «Мода во времени и пространстве» в Национальной библиотеке РТ, лекция «Женщины Казани» в Музее изобразительных искусств и женский стендап в Центре семьи «Казан». В Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Камазонки» о женщинах, приехавших строить Камский автомобильный завод — КамАЗ. 8 марта в КЦ «Московский» пройдет VII молодежный фестиваль «АРТ-ВЕСНА», а послушать джаз можно будет в Tasigo Kazan Palace на вечере с участием певицы Варвары Убель и трио Олега Бутмана. Подробнее — в афише «Ъ».

Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Какие спортивные события посетить

Какие выставки посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Какие спектакли посмотреть

6 марта в 19:00 на сцене театральной площадки MO можно будет посмотреть постановку Казанского ТЮЗа «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Герой разочаровывается в любви и создает установки и барьеры, чтобы избежать новой боли. Из-за этого он ломает и коверкает свою природу, погружаясь все больше в теневую сторону души. Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

6 и 7 марта Казанский цирк приглашает на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный «ТРОГАТЬельный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19:00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

7 марта в 19:00 в театре «Особняк Демидова» представят спектакль «За синей границей» по мотивам романа Дорит Линке. У Ханны и Андреаса небогатый выбор: плыть по течению и быть перемолотыми системой или плыть к свободе через Балтийское море. История двух друзей, которые сбежали из ГДР за несколько месяцев до падения Берлинской стены. Билеты — 1700 руб. (16+)

8 марта в Театре на Булаке покажут спектакль для самых маленьких зрителей — «Невероятное приключение Фантика и Лии». Лия — маленькая фантазерка, мечтающая выступать на арене самого настоящего цирка. Зрители увидят удивительную историю о волшебной встрече с маленьким щенком Фантиком, который и поможет ей осуществить заветную мечту. Начало в 12:00, билет стоит 600 руб.

9 марта на театральной площадке MO покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время постановки. Начало в 19:00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

9 марта в Татарской филармонии имени Тукая пройдет музыкально-литературное представление для детей по сказкам Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В представлении примет участие актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Начало в 11:00, стоимость билетов — от 400 руб.

12 марта в 23:00 Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, где каждый зритель погружается в сюжет через специальные наушники. Декорациями станут реальные виды Казани. Стоимость билетов — от 1100 руб. (14+)

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Где послушать музыку

6 марта в «Казань Экспо» состоится большой концерт российской группы The Hatters c новой программой. Начало в 19:00, билеты — от 3200 руб. (16+)

В этот же день, 6 марта, в «Татнефть Арене» выступит группа «Кино» с новой масштабной программой «История этого мира». На концерте прозвучат как новые композиции, так и все главные хиты: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Начало в 19:30, билеты — от 2690 руб. (12+)

7 марта в «Экияте» CGM Orchestra исполнит саундтреки из известных кинофильмов. В программу «Музыка кино» войдут композиции из таких известных кинолент, как «Джеймс Бонд», «Голодные игры», «Величайший шоумен», «Звезда родилась», «Храбрая сердцем», «Мстители» и другие. Каждая мелодия будет сопровождаться видеорядом из фильмов. Начало в 19:00, билеты —от 1000 руб. (6+)

8 марта в музыкальном пространстве Werk пройдет вечеринка, посвященная группе Crystal Castles. На событии прозвучат главные хиты и редкие треки электронного дуэта, а также ремиксы и песни, вдохновленные звучанием группы. Начало в 23:00, стоимость билетов — 1400 руб. (18+)

8 марта в Tasigo Kazan Palace пройдет вечер джаза с участием певицы Варвары Убель и трио Олега Бутмана. Они исполнят свои авторские композиции, а также классику джаза: Sunny, Moody’s Mood for Love, Fever. Начало в 19:00, билеты — от 4800 руб. (18+)

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Какие спортивные события посетить

6 марта в Центре волейбола состоится домашний матч «Динамо-Ак барс» с «Омичкой» (Омская область). Начало в 19:00, стоимость билетов — от 160 руб.

8 марта казанский баскетбольный клуб УНИКС проведет в «Баскет-холле» матч с клубом «Парма» из Перми. Начало в 18:00, билеты — от 290 руб.

Сразу три матча казанского «Ак Барса» пройдут в «Татнефть Арене» на предстоящей неделе в рамках Чемпионата КХЛ: 8 марта в 17:00 казанская команда сыграет с омским «Авангардом», 10 марта в 19:30 — с московским «Спартаком», а 12 марта в 19:00 — с челябинским «Трактором». Стоимость билетов — от 1600 руб.

9 марта на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет первый домашний матч этого года с участием казанского ФК «Рубин» и московского клуба «Спартак». Начало в 19:30, билеты — от 400 руб.

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Какие выставки посетить

8 марта в фонде «Галеев-Прометей» откроется выставка «Оп-арт и „Прометей“: эксперименты с оптическим искусством в Казани». Она посвящена развитию оптического искусства, его применению в дизайне и светомузыке через проекты казанских медиахудожников. Билеты стоят 300 руб. (16+)

8 марта в галерее «Смена» откроется выставка «Камазонки». Экспозиция расскажет о том, как жили и работали женщины, приехавшие строить КамАЗ, а также о проектах, созданных женщинами в Набережных Челнах. А в 13:00 здесь пройдет кураторская экскурсия с Зульфией Илькаевой. Она расскажет о своем исследовании, женщинах в истории Набережных Челнов и о том, как живут и работают современные «камазонки». Вход свободный.

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Что смотреть в кино

6 марта в прокат выходит российская комедия «Один хороший день». Катя мечтает стать крутым модельером и решает сбежать в Москву из своего поселка городского типа. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти выход. (16+)

Также в прокат выходит спортивная драма по автобиографии советской фигуристки и Олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Судьба преподносит спортсменке настоящие испытания: тяжелая болезнь, измена партнера, конфликт с тренером. Преодолев их, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта. (12+)

Еще одну премьеру — фэнтези «Царевна-лягушка» — можно будет посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет ее, что она решается отправиться на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа. (6+)

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Чем заняться еще

6 марта, в преддверии Международного женского дня, в Национальной библиотеке пройдет цикл мероприятий «Мода во времени и пространстве». В программе:

открытие выставки «Несмолкаемый крик моды: мода во время и после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;

лекция «Сукно, шерсть и бостон: мода и стиль в Советском Союзе в ХХ веке»;

мастер-класс «Актуальная мода 2025 года — о стилях в одежде и не только»;

встреча с модельером и дизайнером Екатериной Борисовой.

Начало программы в 14:30, вход по бесплатной регистрации.

6 марта в 18:00 в Музее изобразительных искусств пройдет лекция «Женщины Казани», которая познакомит с известными женщинами, оставившими яркий след в жизни города. Например, казанская ханша Сююмбике, владелица одного из красивейших особняков Зинаида Ушкова, благотворительница Ольга Александрова-Гейнс. Спикером выступит экскурсовод, историк и блогер Лилия Набиуллина, стоимость билетов — 250 руб. (12+)

6 марта в Галерее современного искусства проведут лекцию «Импрессионизм в скульптуре на рубеже XIX–XX веков». Лектором выступит старший научный сотрудник ГМИИ РТ Ева Габушева. Она разберет творчество Огюста Родена, Медардо Россо, Паоло Трубецкого и других мастеров, каждый из которых по-своему интерпретирует принципы импрессионизма, привнося свое видение в мир скульптуры. Начало в 18:30, билет — 250 руб. (14+)

7 марта в Центре семьи «Казан» пройдет стендап-шоу «Женский микрофон», где выступят участницы проекта «Стендап в парках» и специальный гость — резидент Stand Up Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Никита Никитин. Начало в 19:45, стоимость билета — 700 руб. (18+)

8 марта в КЦ «Московский» пройдет VII молодежный фестиваль «АРТ-ВЕСНА». В программе: выступление джаз-бэнда «Кейптаун», диджей-сет от участника шоу на ТНТ, создателя фестиваля Hip-Hop Kazan Айрата Файзера, выставка графики «Печатное веселье или Кыжыр-Быжыр», модный показ с участием молодых дизайнеров, творческие мастер-классы от художника-графика Регины Мавриной и дизайнера Булата Хасаншина, лекция на тему «Молодые художники-графики: тренды российского арт-рынка» от искусствоведа Луизы Низамовой. Также здесь будет работать авторский арт-маркет, где можно будет приобрести изделия ручной работы. Начало программы в 17:00, стоимость билета — 500 руб. (16+)

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Гузель Ахметгалиева