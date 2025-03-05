В Краснодарском крае восстановят 16,6 км пляжей после разлива мазута

Власти Краснодарского края подготовили план восстановления 141 пляжной территории Анапы протяженностью 15 км, а также 9 пляжей Темрюкского района длиной 1,6 км, пострадавших после разлива мазута с танкеров «Волгонефть». Об этом сообщил врио министра курортов и туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Вместе с тем, компания «Кубаньгеология» в течение месяца изучит вопрос замещения песка на пляжах пострадавших муниципалитетов. По словам Михаила Зарицкого, краевые власти прорабатывают источники поставки нового материала.

«Мы понимаем, что в Анапе кварцевый песок, определенный состав, определенная песчинка, цвет. Также правительственная комиссия озвучила, что его либо намывать из воды, чтобы у нас не было никаких разногласий, либо привозить его из карьеров, которые есть в радиусе 50 км»,— пояснил врио министра.

В январе 2025 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что песок, вывезенный для очистки от мазута, не вернут на пляжи Анапы, а используют в других отраслях. При этом пляжные территории Кубани планируют привести к нормативному состоянию к летнему сезону 2025 года.

По оценке федерального министра, общая площадь, подлежащая восстановлению, составляет 280 га. Для этого потребуется 840 тысяч куб. м нового чистого песка при высоте покрытия 20 см.

Анна Гречко