Оборот розничной торговли Кубани превысил 3 трлн рублей в 2024 году

Оборот розничной торговли в Краснодарском каре в 2024 году составил 3 трлн руб, а налоговые платежи увеличились на 13% и превысили 29 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общее количество предприятий потребсферы в регионе достигло 91 тыс. Количество объектов оптовой торговли выросло почти на 4% и достигло 2,5 тыс. Их оборот за прошедший год составил 3,3 трлн руб, а в бюджет поступило около 28 млрд руб. налогов.

В сегменте общественного питания края теперь функционирует почти 10,5 тыс. заведений. Суммарный оборот точек превысил 146 млрд руб, а налоговые отчисления достигли 5,4 млрд руб..

По итогам 2024 года наиболее динамичный рост показала сфера бытового обслуживания, где количество предприятий увеличилось на 7% и превысило 11 тыс. Оборот сектора составил более 144 млрд руб, а налоговые поступления — 2,3 млрд руб.

Анна Гречко