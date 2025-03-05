Пострадавшего при взрыве газа в Белореченске доставили в Краснодар санавиацией

Одного из пострадавших после обрушения межэтажных плит дома в Белореченске доставили в Краснодар вертолетом санавиации. Его госпитализировали в краевую больницу, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

«Больной доставлен вертолетом санавиации в краевой ожоговый центр. Предстоит длительное, многоэтапное лечение. Врачами оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил главный внештатный комбустиолог министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Богданов.

По словам господина Филиппова, еще один пострадавший в среднетяжелом состоянии получает необходимую помощь в районной больнице.

«Ъ-Кубань» писал, что взрыв газа произошел в жилом многоэтажном доме в Белореченске в ночь на 5 марта. Обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Травмы получили три человека, двоих госпитализировали. В городе действует режим ЧС.

Вячеслав Рыжков