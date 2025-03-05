Операционные доходы МТС-банка в 2024 году выросли на 14%, до 73 млрд руб., сообщается в годовой консолидированной финансовой отчетности компании. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором, МТС-банк продемонстрировал устойчивые финансовые результаты. Капитал банка увеличился на 47%, до 112 млрд руб., розничный кредитный портфель — до 336 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за 2024 год выросла на 26,5% и составила почти 16 млрд руб.

Вручение кинопремии «Оскар» в этом году вызвало повышенный интерес россиян на фоне номинации Юры Борисова. В ночь на 3 марта за онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе следили в два раза больше зрителей, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» и видеохостинга Rutube, проводившего прямую трансляцию церемонии. Чаще остальных за вручением премии следили россияне от 25 до 35 лет. Наиболее активными были жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

Февраль стал для акций Tesla худшим месяцем с конца 2022 года — стоимость акций компании упала на 28%. По итогам торгов накануне снижение составило порядка 4% на фоне общего спада рынка из-за начатой Дональдом Трампом торговой войны. Кроме того, продажи Tesla в Китае упали на 49% на фоне конкуренции с местными производителями электромобилей.