Через порты Краснодарского края с начала года экспортировали 4,1 млн тонн зерна

За январь—февраль 2025 года через порты Краснодарского края на экспорт отправлено 4,1 млн т сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу Новороссийского филиала Центра оценки качества АПК.

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Основу экспорта составили пшеница (более 3,4 млн т), ячмень (343 тыс. т), горох (почти 200 тыс. т) и кукуруза (более 20 тыс. т). В перечень поставляемых культур также входят овес, просо, гречиха, нут, чечевица, вика, сафлор, плоды кориандра, семена льна и горчицы. Объем отгрузок вдвое ниже аналогичного периода 2024 года, уточнили в ведомстве.

Вся продукция проходит контроль в испытательных лабораториях Новороссийского филиала Центра оценки качества АПК, где проверяется соответствие требованиям стран-импортеров. В числе параметров безопасности — содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, ГМО, а также физико-химические характеристики, включая цвет, запах, влажность и примеси.

Вячеслав Рыжков