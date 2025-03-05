Логистический парк за 2,5 млрд рублей в Краснодаре арендует федеральный ретейлер

В Краснодаре завершено строительство нового крупного логистического парка «ИНСИТИ Уральская». Его арендует крупный федеральный ретейлер, сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF GROUP. В пресс-службе ГК «ИНСИТИ» «Ъ-Кубань» уточнили, что объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд руб., однако имя ретейлера, арендовавшего парк, не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным NF GROUP, в рамках сделки собственник и ретейлер заключили долгосрочный договор аренды на 38 тыс. кв. м складских площадей класса А. Парк находится на улице Уральской в Краснодаре. Строительство объекта началось менее года назад, и на сегодняшний день он полностью завершен и введен в эксплуатацию.

«Вместе с нашим партнером — компанией NF GROUP — провели переговоры с большим количеством претендентов и подписали договор аренды с крупным федеральным арендатором, который высоко оценил преимущества проекта. Сейчас у нашей компании около 200 тыс. кв. м складской недвижимости на стадии проектирования и строительства в Краснодаре и около 950 тыс. кв. м — в Московской области, мы верим в складскую недвижимость и уверены, что наши проекты будут успешно реализованы в ближайшие год»,— прокомментировала СЕО ГК «Инсити» Анна Шевченко.

В NF GROUP сообщили также, что рынок складской недвижимости Краснодарского края по итогам 2024 года составил 1,5 млн кв. м. Ставки аренды на BTS-проекты «сухих» складов класса А в 2024 году составили 9,5–10,5 тыс. руб. за «квадрат» в год, что на 11–15% больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков