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МЧС Краснодара опровергло информацию о наличии угрозы в ТЦ Oz Mall

Днем 5 марта произошла эвакуация посетителей торгового центра Oz Mall на ул. Крылатой в Краснодаре. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, угрозы нет.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В здании произошло ложное срабатывание системы пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю обследовали торговый центр. Признаков пожара и угрозы минирования нет.

В конце января 2025 года в городскую полицию Краснодара поступили сообщения о минировании двух торговых центров. Однако эта информация не подтвердилась.

Алина Зорина

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