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На нескольких участках побережья Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута

По результатам утреннего мониторинга специалисты обнаружили небольшие выбросы мазута на нескольких участках анапского побережья. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Екатерина Пономарёва

Фото: Екатерина Пономарёва

Выбросы нефтепродуктов нашли на пляже базы отдыха «Динамо», на береговой полосе в районе села Витязево. Полипропиленовые сети на защитном валу чистые. Также мазут обнаружили недалеко от пляжа «Селена» в Витязево.

В первую очередь специалисты занимаются сбором новых фрагментов нефтепродуктов. Затем приступают к очистке основной части пляжей.

Алина Зорина

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