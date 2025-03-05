На нескольких участках побережья Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута
По результатам утреннего мониторинга специалисты обнаружили небольшие выбросы мазута на нескольких участках анапского побережья. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Екатерина Пономарёва
Выбросы нефтепродуктов нашли на пляже базы отдыха «Динамо», на береговой полосе в районе села Витязево. Полипропиленовые сети на защитном валу чистые. Также мазут обнаружили недалеко от пляжа «Селена» в Витязево.
В первую очередь специалисты занимаются сбором новых фрагментов нефтепродуктов. Затем приступают к очистке основной части пляжей.