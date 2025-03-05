На нескольких участках побережья Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута

По результатам утреннего мониторинга специалисты обнаружили небольшие выбросы мазута на нескольких участках анапского побережья. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

Выбросы нефтепродуктов нашли на пляже базы отдыха «Динамо», на береговой полосе в районе села Витязево. Полипропиленовые сети на защитном валу чистые. Также мазут обнаружили недалеко от пляжа «Селена» в Витязево.

В первую очередь специалисты занимаются сбором новых фрагментов нефтепродуктов. Затем приступают к очистке основной части пляжей.

Алина Зорина