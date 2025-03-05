За год улов в Азово-Черноморском бассейне вырос на 9,7%

В Азово-Черноморском бассейне с начала 2025 года добыто 9,8 тыс. т водных биоресурсов, что на 9,7% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства. Основу вылова составляет хамса — 8,9 тыс. т, что на 9,8% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом с начала года российские рыбаки добыли 915,2 тыс. т водных биоресурсов. Лидирует Дальневосточный бассейн с результатом 775,2 тыс. т, из которых 574,2 тыс. т приходится на минтая. В Северном бассейне добыто 53,4 тыс. т, в Западном — 17,7 тыс. т, в Волжско-Каспийском — 14,3 тыс. т.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 43,5 тыс. т, что на 76,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Рыжков