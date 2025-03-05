На «Роза Хутор» встречают Весну

В честь 8 марта на курорте организуют любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Праздничные состязания пройдут на трассе «Ювента». Для участия в них необходимо пройти регистрацию, которая откроется в 11:00 в стартовой зоне, и получить манишку с номером.

— Во время соревнований участницам предстоит проехать на лыжах или сноуборде по легкой "зеленой" трассе, которая покорится всем. Время спуска будет зафиксировано и занесено в диплом. Проигравших не будет, после заезда каждая участница получит медаль и взойдет на первую ступень пьедестала для фото. Таким образом все любительницы активного отдыха в горах станут в этот весенний день настоящими чемпионками,— рассказывают организаторы соревнований.

Во время состязаний участниц ждет также беспроигрышная лотерея по стартовым номерам. Среди призов — ски-пассы, подарочные сертификаты в спа и рестораны курорта, многое другое. Выйти на старт смогут не только представительницы прекрасного пола, но и их спутники, желающие проверить свои силы. Завершатся соревнования в 14:45.

В праздничную программу «Роза Хутор» также включены тематические экскурсии в этнопарке «Моя Россия». В течение двух дней 8 и 9 марта, в 12:00 и 15:00 гостей ждет прогулка «Женские праздники народов России: традиции, обряды и современность», в 13:00 и в 16:00 — «От княгинь до ученых: великие женщины России». Побывать на экскурсиях можно бесплатно, по билету в этнопарк.

Завершит праздничный день сольный концерт стендап-комика Кирилла Мазура, который начнется в Роза Холл в 20:00. Его шоу «Всё против женщин» — это остроумный и эмоциональный мужской взгляд на семейную жизнь, родительство и материнство.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://rosakhutor.ru/

https://rosakhutor.ru/