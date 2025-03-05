Hyundai Solaris на Полюстровском проспекте сбил подростка на электросамокате

Несовершеннолетний попал в больницу после аварии на Полюстровском проспекте с участием Hyundai Solaris. Иномарка сбила подростка, когда тот следовал на электросамокате, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция получила вызов по ДТП утром 4 марта. Правоохранители выяснили, что за рулем легкового авто был 53-летний водитель. Он следовал по проспекту и совершил наезд на пострадавшего при повороте на прилегающую территорию. Петербуржец в возрасте 17 лет двигался по проезжей части навстречу иномарке.

«В результате ДТП подросток получил перелом бедра и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер за рулем иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти.

Татьяна Титаева