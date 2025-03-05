Первые партии клубники из Египта и Турции проверили в портах Кубани
В Краснодарский край начали поступать первые партии свежей клубники из Египта и Турции. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года через порты Новороссийска и Туапсе ввезено 15 партий ягоды общим объемом 287,5 т.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении данных партий нарушений не выявлено»,— сообщили в ведомстве.
Продукцию разрешили к ввозу на территорию России.
«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске откроют новый участок терминала в порту. Завершена реконструкция морского пункта пропуска на участке «БТОФ-терминал». Обновленный объект позволит обрабатывать более 200 судов и 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год.