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Первые партии клубники из Египта и Турции проверили в портах Кубани

В Краснодарский край начали поступать первые партии свежей клубники из Египта и Турции. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года через порты Новороссийска и Туапсе ввезено 15 партий ягоды общим объемом 287,5 т.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении данных партий нарушений не выявлено»,— сообщили в ведомстве.

Продукцию разрешили к ввозу на территорию России.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске откроют новый участок терминала в порту. Завершена реконструкция морского пункта пропуска на участке «БТОФ-терминал». Обновленный объект позволит обрабатывать более 200 судов и 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Вячеслав Рыжков

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