Сотрудница автосалона из Владикавказа пойдет под суд за хищение 200 млн рублей

Жительница Владикавказа, работавшая представителем банка в местном автосалоне, обвиняется в хищении более 200 млн руб. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудница фирмы убеждала покупателей, что выгоднее приобрести автомобиль в кредит, а затем досрочно его закрыть. Клиенты передавали ей крупные суммы наличными для полного погашения займа, однако подозреваемая забирала деньги себе.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее»,— сообщила Ирина Волк.

По предварительной информации, от действий подозреваемой пострадали более 200 человек. Полиция возбудила более 50 уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Сейчас фигурантка заключена под стражу.

Николай Аксенов