СКА вышел из штопора

Хоккеисты СКА прервали серию неудач в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве ЦСКА со счетом 3:2. Победа была добыта в овертайме, когда цели достиг бросок защитника Александра Никишина, капитана команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами ЦСКА — СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами ЦСКА — СКА

Фото: ХК СКА

До визита в столицу СКА проиграл четыре матча подряд, откатившись на седьмое место в Западной конференции. У армейцев, надо признать, бывают дуэли, которые они проводят хорошо — если не по качеству игры, то по старанию. Игра с ЦСКА — как раз из таких. Первая половина встречи получилась результативной, когда хозяева открыли счет, гости потом забросили ответную шайбу усилиями Марата Хайруллина и вышли вперед за счет гола Матвея Короткого. Но к середине матча москвичи восстановили равенство — 2:2.

Дальше наступило голевое затишье: хоккей состоял в основном из борьбы и толкотни. В конце основного времени петербуржцы поставили себя в трудное положение из-за удаления их защитника Артема Земченка, оно перенеслось и в овертайм. Но хозяева не воспользовались своим шансом. А гости буквально в первой атаке вырвали победу: Александр Никишин добил шайбу в сетку после броска по воротам Михаила Григоренко. Тот, кстати, раньше выступал за ЦСКА, но оказался ему не нужен — для форварда это была «сладкая месть».

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг, главный тренер СКА, вооружившись цифрами статистики, отметил умение игроков своей команды бросаться под шайбу, реализацию голевых моментов, действия бригад большинства и меньшинства. Больше всего тренер СКА остался доволен самоотдачей хоккеистов. И сказал, что зрители увидели матч лидеров российского хоккея. Хотя кто-то с этим не согласится. По игре в лиге сейчас есть более интересные команды: «Спартак», московское «Динамо», «Северсталь», даже «Торпедо», занимающее восьмую строчку в Западной конференции. Ниже нее опускаться нельзя — иначе не попадешь в плей-офф.

СКА после победы в Москве остался на седьмом месте. При этом отставание от московского «Динамо», которое занимает второе место, выросло до восьми очков. Хотя еще недавно составляло два-три. О первом месте армейцы Петербурга давно не помышляют, как и другие команды «Запада»: там давно и уверенно обосновался ярославский «Локомотив», опережающий СКА на 20 очков. Клуб с Волги претендует на победу в регулярном чемпионате, что сулит ему Кубок Континента. Это тоже важный приз — о нем часто вспоминает Роман Ротенберг. Не обошлось без воспоминаний и после матча с ЦСКА. На счету армейцев Москвы — шесть регалий подобного достоинства, на счету СКА — три. У ЦСКА — три Кубка Гагарина, у СКА — два. В этом смысле команды и правда лидеры КХЛ. Зато в этом сезоне петербуржцы победили конкурента по личным встречам, выиграв три матча из четырех (5:4, 6:3, 3:2 против 5:6). Возможно, соперники сойдутся в первом раунде плей-офф — сейчас их разделяют в таблице шесть очков.

Кирилл Легков