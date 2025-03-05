В Ессентуках пенсионерка незаконно оформила инвалидность и 6 лет получала пособие
Пенсионерка из Ессентуков 6 лет незаконно получала пособие по инвалидности, оформив поддельные документы. Прокуратура города направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств в крупном размере, сообщают в ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следователей, обвиняемая незаконно оформила справку с ложными сведениями о наличии у нее второй группы инвалидности. Далее подложный документ она предоставила в территориальный Фонд пенсионного и социального страхования и получила право на ежемесячную денежную выплату.
«В результате противоправных действий в период с 2011 года по 2017 год обвиняемая путем обмана похитила бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 570 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению»,— следует из материалов уголовного дела.