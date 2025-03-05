В Ессентуках пенсионерка незаконно оформила инвалидность и 6 лет получала пособие

Пенсионерка из Ессентуков 6 лет незаконно получала пособие по инвалидности, оформив поддельные документы. Прокуратура города направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств в крупном размере, сообщают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, обвиняемая незаконно оформила справку с ложными сведениями о наличии у нее второй группы инвалидности. Далее подложный документ она предоставила в территориальный Фонд пенсионного и социального страхования и получила право на ежемесячную денежную выплату.

«В результате противоправных действий в период с 2011 года по 2017 год обвиняемая путем обмана похитила бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 570 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению»,— следует из материалов уголовного дела.

Николай Аксенов