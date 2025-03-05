Продажи новых автомобилей в Петербурге в феврале снизились на 8% за месяц

По итогам февраля текущего года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге составил в общей сложности 4706 машин. Данный показатель на 8% меньше результата за январь 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Минпромторга РФ сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, ранее второй месяц года в Петербурге всегда превышал по объему продаж январь. При этом наиболее близкая разница между двумя месяцами отмечалась в 2015 году (9601 в феврале против 8314 в январе — рост на 15%).

В то же время положительным моментом для авторынка Петербурга, по мнению аналитиков, можно назвать тот факт, что его динамика в феврале по отношению к январю оказалась лучше общероссийской. В целом по РФ продажи во втором месяце 2025 года по сравнению с первым упали на 12%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров в Петербурге показала небольшое снижение, а от частных продавцов — выросла на 2%.

Подробнее о текущей ситуации на рынке — в материале «Ъ-СПб» «Петербургский автопром замкнулся в двойке».

Андрей Цедрик