На Среднем Урале нашли 18 интернет-аптек, торгующих препаратами без лицензии
В Свердловской области Россельхознадзор обнаружил 18 интернет-аптек, продающих лекарства для животных без лицензий, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
В феврале 2025 года специалисты проверили более 40 сайтов, на которых реализуются ветеринарные препараты. Проверка показала, что 18 из них работали без необходимых лицензий и сертификатов. Россельхознадзор передал данные магазинов-нарушителей в Роскомнадзор и вынес предостережения их владельцам
Напомним, в период с 14 по 20 октября Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге пять зоомагазинов, в которых продавали лекарственные препараты без лицензии.