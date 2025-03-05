На Среднем Урале нашли 18 интернет-аптек, торгующих препаратами без лицензии

В Свердловской области Россельхознадзор обнаружил 18 интернет-аптек, продающих лекарства для животных без лицензий, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В феврале 2025 года специалисты проверили более 40 сайтов, на которых реализуются ветеринарные препараты. Проверка показала, что 18 из них работали без необходимых лицензий и сертификатов. Россельхознадзор передал данные магазинов-нарушителей в Роскомнадзор и вынес предостережения их владельцам

Напомним, в период с 14 по 20 октября Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге пять зоомагазинов, в которых продавали лекарственные препараты без лицензии.

Ирина Пичурина