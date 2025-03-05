Под завалами дома в Белореченске пострадавших не обнаружили

Специалисты не обнаружили пострадавших под завалами многоквартирного дома после взрыва газовоздушной смеси в Белореченске. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Специалисты провели работы по разведке завалов и уцелевших конструкций здания. Организована доразведка для обрушения навесных конструкций.

В министерстве отмечают, что повреждены восемь квартир: две полностью, еще в шести повреждены межквартирные перекрытия. В ликвидации последствий произошедшего задействованы 93 человека и 29 единиц техники.

Ночью 5 марта в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

Алина Зорина