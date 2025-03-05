В Лермонтове из-за аварии без воды остались 400 абонентов

В Лермонтове отключили подачу воды сразу на четырех улицах. Причиной стала авария на подземной магистрали, сообщает в Telegram-канале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды временно осталась часть города от улицы П. Лумумбы до улицы Нагорной, а также улицы Промышленная и Комсомольская. Ограничение коснулось 400 абонентов, включая соцобъекты — два детских сада, две школы и больница.

«Сегодня, 5 марта, ориентировочно до 17.00 , временно ограничена подача воды в нижнюю часть города и промзону»,— сказано в сообщении от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Сейчас Предгорный «Межрайводоканал», проводит работы по ликвидации аварии.

Николай Аксенов