В Каменске-Шахтинском заменят 0,5 км проблемного водопровода

Власти Ростовской области планируют в ближайшее время начать замену 0,5 км водопровода в Каменске-Шахтинском, сообщает издание «Город N» со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Издание пишет, что жители Каменска-Шахтинского не один год испытывают сложности с питьевой воды. Проблемным является участок водопровода длиной в 2,3 км. В 2025 году должны заменить около 0,5 км, в 2026 — оставшиеся 1,2 км. Очевидно, что около 0,6 км уже переложили в 2024 году, делает вывод издание.

Вместе с тем, во II квартале 2025 года в городе запустят установку для смягчения водопроводной воды в тестовом режиме.

Сергей Иванов