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Госэкспертиза одобрила проект модернизации Новочеркасской ГРЭС

Энергетический холдинг получил разрешение на модернизацию Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщает портал ГИС ЕГРЗ. Государственная строительная экспертиза одобрила проектную документацию и инженерные изыскания для обновления генерирующих объектов станции.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Работы будет вести ставропольский филиал ПАО «ОГК-2», входящего в состав «Газпром энергохолдинга».

Модернизация Новочеркасской ГРЭС может задержаться на два года из-за срыва поставок паросилового оборудования. Генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров ранее отмечал, что старую угольную станцию следовало вывести из эксплуатации еще в 2021 году из-за ее ненадежности. Модернизация должна быть завершена до 2027 года.

Планируется поэтапная замена четырех энергоблоков, выводимых из эксплуатации, на парогазовые установки. Ставропольский филиал «ОГК-2» не публикует свои финансовые результаты, но головная организация в 2023 году показала выручку 164,7 млрд руб. и прибыль 9,9 млрд руб.

Тат Гаспарян

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