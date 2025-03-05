У жителя Предгорного района изъяли 8 тысяч немаркированных бутылок газировки

В Предгорном районе прокуратура обнаружила у местного жителя подпольный склад газировки на 740 тыс. руб., сообщают в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Установлено, что 40-летний житель региона приобрел и хранил с целью сбыта на специализированном розничном рынке на территории Предгорного района более 8 тыс. бутылок немаркированных безалкогольных напитков общей стоимостью более 740 тыс. руб.»,— следует из материалов дела.

Прокуратура уже направила материалы проверки для предварительного расследования. Вскоре по результатам их рассмотрения будет возбуждено уголовное дело статье «приобретение и хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки».

Николай Аксенов