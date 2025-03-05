Часть Кисловодска осталась без тепла и электричества

Из-за аварийной остановки котельной в Кисловодске 18 улиц остались без воды и отопления. Работы на магистрали, где обнаружена утечка, ведутся с ночи, сообщает в Telegram-канале мэр гора Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проблемы с теплоснабжением затронули более 80 адресов в различных районах города, включая многоквартирные дома, школы, детские сады и поликлиники.

«Домоуправления предупреждены о проведении мероприятий по развоздушке систем отопления домов»,— отметил Евгений Моисеев.

Возобновить подачу света, воды и тепла планируют после обеда.

Николай Аксенов