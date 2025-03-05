Часть Кисловодска осталась без тепла и электричества
Из-за аварийной остановки котельной в Кисловодске 18 улиц остались без воды и отопления. Работы на магистрали, где обнаружена утечка, ведутся с ночи, сообщает в Telegram-канале мэр гора Евгений Моисеев.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Проблемы с теплоснабжением затронули более 80 адресов в различных районах города, включая многоквартирные дома, школы, детские сады и поликлиники.
«Домоуправления предупреждены о проведении мероприятий по развоздушке систем отопления домов»,— отметил Евгений Моисеев.
Возобновить подачу света, воды и тепла планируют после обеда.