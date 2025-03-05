На Дону началась тренировка массового оповещения о ЧС

В Ростовской области началась тренировка системы оповещения и информирования населения региона, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учения охватят территорию всех 55 муниципальных образований Ростовской и продлятся до 11.00.

В это время будут задействованы все имеющиеся технические средства оповещения - электросирены, уличные громкоговорители, трансляционные установки.

Также во время проверки систем оповещения в 10:43 будет выполнена передача сообщения «Техническая проверка» с прерыванием эфирных плановых теле- и радиопередач на десяти телевизионных каналах первого мультиплекса и трёх радиостанциях - «Маяк», «Радио России», «Вести-ФМ».

Кроме того, планируется проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами.

Как поясняется в сообщении, проведение подобных тренировок необходимо для того, чтобы проверить работоспособность всех элементов системы оповещения населения. В случае выявления отказов в работе оборудования его замена и ремонт будут произведены в кратчайшие сроки.

Сергей Иванов