В селе Кочубеевское в ДТП с двумя машинами пострадала 49-летняя женщина
Поздно вечером селе Кочубеевское на улице Торговая столкнулись две легковые машины. Пассажир одной из которых с различными травмами был отправлен в больницу Невинномысска, сообщают в Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
По версии ГАИ водитель автомобиля «Лада Гранта», при повороте налево не уступила дорогу «Форду Фиеста», который двигался со встречного направления.
В результате автоаварии пострадал 49-летняя пассажир иномарки, местная жительница.
Как выяснила проверка, водителем «Лады» является 22-летняя местная жительница, стаж вождения которой составляет 4 месяца.