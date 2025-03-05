В селе Кочубеевское в ДТП с двумя машинами пострадала 49-летняя женщина

Поздно вечером селе Кочубеевское на улице Торговая столкнулись две легковые машины. Пассажир одной из которых с различными травмами был отправлен в больницу Невинномысска, сообщают в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По версии ГАИ водитель автомобиля «Лада Гранта», при повороте налево не уступила дорогу «Форду Фиеста», который двигался со встречного направления.

В результате автоаварии пострадал 49-летняя пассажир иномарки, местная жительница.

Как выяснила проверка, водителем «Лады» является 22-летняя местная жительница, стаж вождения которой составляет 4 месяца.

Николай Аксенов